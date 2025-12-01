Crèche vivante et chants de Noël Intra-muros Guérande

Crèche vivante et chants de Noël

Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Au programme  
– 15h Crèche vivante suivie d’un goûter 
– 16h30 Chants de Noël par le groupe Choralines-Korholen   .

Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 90 68  paroissendlb@gmail.com

