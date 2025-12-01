Crèche vivante et chants de Noël Intra-muros Guérande
Crèche vivante et chants de Noël Intra-muros Guérande dimanche 14 décembre 2025.
Crèche vivante et chants de Noël
Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Au programme
– 15h Crèche vivante suivie d’un goûter
– 16h30 Chants de Noël par le groupe Choralines-Korholen .
Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 90 68 paroissendlb@gmail.com
