Crèche vivante et chants de Noël Intra-muros Guérande

Crèche vivante et chants de Noël

Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Au programme

– 15h Crèche vivante suivie d’un goûter

– 16h30 Chants de Noël par le groupe Choralines-Korholen .

Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 90 68 paroissendlb@gmail.com

