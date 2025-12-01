Crèche vivante pastorale Théâtre Galli Sanary-sur-Mer

Crèche vivante pastorale

Théâtre Galli, 80 Rue Raoul Henri, Sanary-sur-Mer

Début : 2025-12-24 17:30:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Venez découvrir la crèche vivante pastorale au Théâtre Galli.

Théâtre Galli, 80 Rue Raoul Henri, Sanary-sur-Mer 83110, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Pastoral living crib

Come and discover the pastoral living crib at the Théâtre Galli.

German : Lebende pastorale Krippe

Erleben Sie die lebendige Pastoralkrippe im Galli-Theater.

Italiano : Culla pastorale

Venite a scoprire la culla pastorale vivente del Théâtre Galli.

Espanol : Cuna de vida pastoral

Venga a descubrir la cuna pastoral viva del Théâtre Galli.

