Crèche vivante pastorale Théâtre Galli Sanary-sur-Mer
Crèche vivante pastorale Théâtre Galli Sanary-sur-Mer mercredi 24 décembre 2025.
Crèche vivante pastorale
Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer Var
Début : 2025-12-24 17:30:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Venez découvrir la crèche vivante pastorale au Théâtre Galli.
Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
English : Pastoral living crib
Come and discover the pastoral living crib at the Théâtre Galli.
German : Lebende pastorale Krippe
Erleben Sie die lebendige Pastoralkrippe im Galli-Theater.
Italiano : Culla pastorale
Venite a scoprire la culla pastorale vivente del Théâtre Galli.
Espanol : Cuna de vida pastoral
Venga a descubrir la cuna pastoral viva del Théâtre Galli.
