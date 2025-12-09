Crèche vivante Périgueux
Crèche vivante Périgueux lundi 22 décembre 2025.
Crèche vivante
Périgueux Dordogne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Chants de Noël, Mozart, Saint-Saëns, Puccini, Franck, Massenet, Offenbach, Messager, Auber… .
Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 60 05
English : Crèche vivante
L’événement Crèche vivante Périgueux a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Communal de Périgueux