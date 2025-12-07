Crèche vivante Surbourg
Crèche vivante Surbourg dimanche 7 décembre 2025.
Crèche vivante
1 Rue de l’église Surbourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07 2025-12-21
[NOEL EN OUTRE-FORET] Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg !
Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg ! Découvrez une représentation théâtrale de la nativité, dans la grande tradition des coutumes du Moyen-Âge. Animation faite par les enfants. 0 .
English :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Come and soak up the traditional Christmas atmosphere with the living nativity scene at the Surbourg presbytery!
German :
[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORET] Erleben Sie die traditionelle Weihnachtsstimmung mit der lebenden Krippe im Pfarrhaus von Surbourg!
Italiano :
[Venite a immergervi nell’atmosfera tradizionale del Natale con il presepe vivente nel presbiterio di Surbourg!
Espanol :
[NOEL EN OUTRE-FORET] ¡Venga a impregnarse del ambiente tradicional de la Navidad con el belén viviente del presbiterio de Surbourg!
