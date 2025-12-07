Crèche vivante Surbourg

Crèche vivante

Crèche vivante Surbourg dimanche 7 décembre 2025.

Crèche vivante

1 Rue de l’église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :
2025-12-07 2025-12-21

[NOEL EN OUTRE-FORET] Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg !
Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg ! Découvrez une représentation théâtrale de la nativité, dans la grande tradition des coutumes du Moyen-Âge. Animation faite par les enfants. 0  .

1 Rue de l’église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Come and soak up the traditional Christmas atmosphere with the living nativity scene at the Surbourg presbytery!

German :

[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORET] Erleben Sie die traditionelle Weihnachtsstimmung mit der lebenden Krippe im Pfarrhaus von Surbourg!

Italiano :

[Venite a immergervi nell’atmosfera tradizionale del Natale con il presepe vivente nel presbiterio di Surbourg!

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] ¡Venga a impregnarse del ambiente tradicional de la Navidad con el belén viviente del presbiterio de Surbourg!

L’événement Crèche vivante Surbourg a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte