Crèche XXL du Roucous Vézins-de-Lévézou

Crèche XXL du Roucous

Le Roucous Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-07

10h à 22h. Village du Roucous. Venez découvrir l’église, le village et ses crèches, en lumière. Du merveilleux, du temps calme, des jeux d’observation et de création. C’est encore plus beau avec les illuminations, dès la nuit tombée !

Que diriez -vous de venir au village du Roucous (commune de Vezins de Lévézou) pour vous émerveiller devant les illuminations de Noël, les crèches de papier et la crèche traditionnelle.

Du merveilleux, du temps calme, de nouveaux santons et pour les petits et les grands sur place jeux d’observation, de création et cette année concours de dessin avec récompense pour les gagnants.

Contact Marie-France Seillier tél. 06.70.35.38.88 .

Le Roucous Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 6 70 35 38 88

English :

10am to 10pm. Village du Roucous. Come and discover the church, the village and its cribs in light. Wonder, quiet time, games of observation and creation. It’s even more beautiful with the illuminations, as soon as night falls!

