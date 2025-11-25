Crèches blanches et Chemin de Saint-Jacques Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Crèches blanches et Chemin de Saint-Jacques

Mardi 3 février 2026 de 14h30 à 16h30. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03 16:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Il s’agit, après démontage de la crèche de Noël, de figurer la présentation de l’enfant Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Ceci implique évidemment la présence de nouveaux santons tels que le grand prêtre et d’un nouveau décor, le temple.

Cette coutume provençale est devenue très rare et mérite le détour.

Une partie de la visite sera par ailleurs consacrée au chemin de Saint-Jacques de Compostelle et aux marques qui jalonnent son tracé à travers la ville. En effet Aix-en-Provence était une étape importante pour les pèlerins venant d’Italie et se rendant à Saint-Jacques et pour ceux qui, dans l’autre sens, partaient en pèlerinage à Rome.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French walking guided tour.

After dismantling the Christmas crib, it involves depicting the presentation of the baby Jesus at the temple 40 days after his birth. This obviously requires new figurines, such as the high priest, and a new setting, the temple.

L’événement Crèches blanches et Chemin de Saint-Jacques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence