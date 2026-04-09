Crèches, Crèche Bérard, Marseille

Crèches Jeudi 9 avril, 09h30 Crèche Bérard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T09:30:00+02:00 – 2026-04-09T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-09T09:30:00+02:00 – 2026-04-09T11:15:00+02:00

Crèche Bérard 22, Rue Bérard 13005 Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lecture avec tapis de la forêt avec Léa de CIN