Crèches, Crèche Bérard, Marseille
Crèches, Crèche Bérard, Marseille jeudi 9 avril 2026.
Crèches Jeudi 9 avril, 09h30 Crèche Bérard Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T09:30:00+02:00 – 2026-04-09T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-09T09:30:00+02:00 – 2026-04-09T11:15:00+02:00
Crèche Bérard 22, Rue Bérard 13005 Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lecture avec tapis de la forêt avec Léa de CIN
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