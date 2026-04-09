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Crèches, Crèche Bérard, Marseille

Crèches, Crèche Bérard, Marseille jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Crèche Bérard

Adresse : 22, Rue Bérard 13005

Ville : 13005 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : jeudi 9 avril 2026

Crèches Jeudi 9 avril, 09h30 Crèche Bérard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T09:30:00+02:00 – 2026-04-09T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-09T09:30:00+02:00 – 2026-04-09T11:15:00+02:00

Crèche Bérard 22, Rue Bérard 13005 Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lecture avec tapis de la forêt avec Léa de CIN

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