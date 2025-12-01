Crèches de Noël Lanvénégen

Crèches de Noël Lanvénégen samedi 13 décembre 2025.

Crèches de Noël

Chapelle de La Trinité Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Exposition organisée par les Amis de la Trinité de Lanvénégen. L’occasion de découvrir la chapelle en cette période hivernale !   .

Chapelle de La Trinité Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 6 08 40 01 58 

English :

L’événement Crèches de Noël Lanvénégen a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan