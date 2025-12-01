Crèches de Noël Lanvénégen
Crèches de Noël Lanvénégen samedi 13 décembre 2025.
Crèches de Noël
Chapelle de La Trinité Lanvénégen Morbihan
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-13
Exposition organisée par les Amis de la Trinité de Lanvénégen. L’occasion de découvrir la chapelle en cette période hivernale ! .
Chapelle de La Trinité Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 6 08 40 01 58
