Crèches du monde 3ème édition les crèches de nos régions Le Bourg Coly-Saint-Amand

Crèches du monde 3ème édition les crèches de nos régions

Le Bourg Eglise Saint Raphaël de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06

Les Communautés paroissiales des Trois Ermites et de St Pierre sur Vézère vous invitent à la troisième édition de l’exposition Crèches du Monde .

Cette année, l’exposition présente des crèches reflétant les traditions religieuses de nos régions.

Entrée libre.

Les Communautés paroissiales des Trois Ermites et de St Pierre sur Vézère vous invitent à la troisième édition de l’exposition Crèches du Monde .

Cette année, l’exposition présente des crèches reflétant les traditions religieuses de nos régions.

Entrée libre. .

Le Bourg Eglise Saint Raphaël de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 02 72

English : Crèches du monde 3ème édition les crèches de nos régions

The Trois Ermites and St Pierre sur Vézère parish communities invite you to the third edition of the Crèches du Monde exhibition.

This year’s exhibition features nativity scenes reflecting the religious traditions of our regions.

Admission free.

German : Crèches du monde 3ème édition les crèches de nos régions

Die Pfarrgemeinden von Les Trois Ermites und St Pierre sur Vézère laden Sie zur dritten Ausgabe der Ausstellung: Crèches du Monde (Krippen aus aller Welt) ein.

In diesem Jahr zeigt die Ausstellung Krippen, die die religiösen Traditionen unserer Regionen widerspiegeln.

Eintritt frei.

Italiano :

Le comunità parrocchiali di Trois Ermites e St Pierre sur Vézère vi invitano alla terza edizione della mostra Crèches du Monde .

Quest’anno la mostra presenta culle che riflettono le tradizioni religiose delle nostre regioni.

L’ingresso è gratuito.

Espanol : Crèches du monde 3ème édition les crèches de nos régions

Las comunidades parroquiales de Trois Ermites y St Pierre sur Vézère le invitan a la tercera edición de la exposición Crèches du Monde .

La exposición de este año presenta cunas que reflejan las tradiciones religiosas de nuestras regiones.

La entrada es gratuita.

L’événement Crèches du monde 3ème édition les crèches de nos régions Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère