Crèches et santons de Provence Départ Office de tourisme Avignon

Crèches et santons de Provence
Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31
Une découverte des traditions de Noël en Provence à travers les crèches et santons exposés dans divers lieux du centre historique.
Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
A discovery of the traditions of Christmas in Provence through the cribs and santons exhibited in various places in the historic centre.
Eine Entdeckung der Weihnachtstraditionen in der Provence anhand von Krippen und Santons, die an verschiedenen Orten im historischen Zentrum ausgestellt sind.
Una scoperta delle tradizioni natalizie in Provenza attraverso i presepi e i Babbi Natale esposti in vari luoghi del centro storico.
Un descubrimiento de las tradiciones navideñas en la Provenza a través de las cunas y los santones expuestos en varios lugares del centro histórico.
L’événement Crèches et santons de Provence Avignon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Avignon Tourisme