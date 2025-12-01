Crèches et santons de Provence Départ Office de tourisme Avignon

Crèches et santons de Provence

Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31

Une découverte des traditions de Noël en Provence à travers les crèches et santons exposés dans divers lieux du centre historique.

.

Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

A discovery of the traditions of Christmas in Provence through the cribs and santons exhibited in various places in the historic centre.

German :

Eine Entdeckung der Weihnachtstraditionen in der Provence anhand von Krippen und Santons, die an verschiedenen Orten im historischen Zentrum ausgestellt sind.

Italiano :

Una scoperta delle tradizioni natalizie in Provenza attraverso i presepi e i Babbi Natale esposti in vari luoghi del centro storico.

Espanol :

Un descubrimiento de las tradiciones navideñas en la Provenza a través de las cunas y los santones expuestos en varios lugares del centro histórico.

L’événement Crèches et santons de Provence Avignon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Avignon Tourisme