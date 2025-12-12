Crèches et traditions Lambesc
Crèches et traditions Lambesc samedi 10 janvier 2026.
Crèches et traditions
Samedi 10 janvier 2026 de 11h à 12h. 4 rue du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-10 11:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10
Dans le respect des traditions, les Amis du Vieux Lambesc visiteront les crèches à domicile le mercredi 7 janvier.
Le palmarès sera présenté le samedi 10 janvier au Musée, à partir de 11h. .
4 rue du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92
In keeping with tradition, Les Amis du Vieux Lambesc will be visiting cribs in their homes on Wednesday, January 7.
