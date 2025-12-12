Crèches et traditions Lambesc

Crèches et traditions

Samedi 10 janvier 2026 de 11h à 12h. 4 rue du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10

Dans le respect des traditions, les Amis du Vieux Lambesc visiteront les crèches à domicile le mercredi 7 janvier.

Le palmarès sera présenté le samedi 10 janvier au Musée, à partir de 11h. .

4 rue du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92

In keeping with tradition, Les Amis du Vieux Lambesc will be visiting cribs in their homes on Wednesday, January 7.

