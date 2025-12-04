Crèches numériques de l’Office de Tourisme de Marignane Office de Tourisme de Marignane Marignane

Crèches numériques de l’Office de Tourisme de Marignane

Du 04/12/2025 au 09/01/2026 tous les jours.

Du 4 au 22 décembre minuit dépôt des photos, puis vote du 23 décembre 2025 au 9 janvier midi 2026. Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-04

fin : 2026-01-09

2025-12-04

Jeu concours Facebook/Instagram



Noël tradition qu’il est important de perpétuer, de partager et de transmettre aux nouvelles générations et pourquoi pas revisiter par le numérique !

C’est la magie au parfum bien particulier de la Provence.

La fête se prépare dès le 4 décembre, à la Sainte Barbe, lorsque l’on met à germer des grains de blé ou des lentilles dans des soucoupes. On installe le sapin de Noël et la crèche peuplée de santons, une tradition installée au 19ème siècle en Provence.



Une tradition toujours vivante à Marignane tant pour de nombreuses familles qui font la crèche chez eux que pour des institutions ou associations qui montrent leur crèche au public !



Cette année encore, l’Office de Tourisme vous invite tous, marignanais ou d’ailleurs à envoyer par mail (officedetourisme@ville-marignane.fr) ou par message privé Facebook (page https /www.facebook.com officedetourismemarignane) deux photos de votre crèche avec votre nom.



Les photos sont réunies dans un album photos Facebook Crèches numériques de Marignane 2025 .

La photo ayant reçu le plus de like aura le 1er prix dans sa catégorie.

De nombreux lots sont à gagner mais au-delà des cadeaux, c’est surtout le partage !



Bonne chance à tous ! .

Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

Facebook/Instagram competition



Christmas: a tradition worth perpetuating, sharing and passing on to new generations, and why not revisit it digitally!

It’s the magic of Provence, with its distinctive fragrance.

German :

Facebook/Instagram-Gewinnspiel



Weihnachten: Tradition, die es zu pflegen, zu teilen und an neue Generationen weiterzugeben gilt und warum nicht digital neu erleben!

Das ist der Zauber mit dem ganz besonderen Duft der Provence.

Italiano :

Concorso Facebook/Instagram



Il Natale: una tradizione importante da perpetuare, condividere e tramandare alle nuove generazioni, e perché non rivisitarla in digitale!

È la magia della Provenza, con il suo sapore speciale.

Espanol :

Concurso Facebook/Instagram



Navidad: una tradición que es importante perpetuar, compartir y transmitir a las nuevas generaciones, ¡y por qué no revisitarla digitalmente!

Es la magia de la Provenza.

L’événement Crèches numériques de l’Office de Tourisme de Marignane Marignane a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Marignane