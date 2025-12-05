Crèches Provençales Les Baux-de-Provence

Crèches Provençales

Du 05/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 10h à 17h. Hôtel de la Tour de Brau et Hôtel de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez les crèches provençales à l’Hôtel de la Tour de Brau et dans la Cour de Manville aux Baux-de-Provence pendant les fêtes de fin d’année !

En Provence comme aux Baux, pas de Noël sans les crèches et leurs santons !



Chaque année à l’approche de Noël, elle font l’objet d’un travail patient et minutieux pour offrir aux visiteurs des décors et des scènes illustrant la vie du village d’antan. Expositions à l’Hôtel de la Tour de Brau et dans la Cour de Manville.



Profitez-en pour visiter le Musée des Santons à quelques pas de là et découvrez l’Histoire de ses petits personnages aux mille visages. .

Hôtel de la Tour de Brau et Hôtel de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Discover Provencal nativity scenes at the Hôtel de la Tour de Brau and in the Cour de Manville in Les Baux-de-Provence during the festive season!

