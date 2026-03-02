Credo d’amor en Tango : Piazzolla et ses poètes Église Saint-Merry Paris

Vincent Pradourat

C’est par le chant que Vincent Pradourat a fait sa première apparition sur scène, puis interprète de danse contemporaine pendant 15 ans pour plusieurs chorégraphes reconnus( Odile Duboc, Stéphanie Aubin, Sidonie Rochon…), il entame ensuite un parcours de comédien au service de textes contemporains et classiques (Koltés, Kafka, Shakespeare…) mais toujours dans une recherche qui s’enracine dans le corps et sa dramaturgie.

Aujourd’hui il se dirige vers le théâtre musical. Mais proférée, chantée ou dansée, c’est un même mouvement qui anime la parole…

Danseur et chanteur de tango formé à Paris et Buenos Aires.

Philippe Picot

Accordéoniste de formation, il a évolué dans divers domaines : bal, jazz, musique tzigane, accompagnement de tour de chant. L’album « carte blanche » est entièrement dédié à ses propres compositions.

Passionné par le bandonéon, il l’étudie en autodidacte et crée le Quinteto Picot avec lequel il enregistre l’album « les saisons de Buenos Aires et autres tangos d’Astor Piazzolla. Il fonde en 2017 le Picotango Orquesta, formation de tango typique avec lequel il enregistre « Un printemps à Paris ». Il se produit depuis plusieurs années avec cette formation dans diverses milongas.

Également passionné de pédagogie il a publié une méthode destinée à l’apprentissage et au perfectionnement du bandonéon unisonore.

Valérie Mondor

Musicienne accomplie Valerie est à la fois Pianiste et Bandoneoniste de Tango : Elle se produit dans différents Orchestres sur les scènes parisiennes en tant qu’artiste invitée au Bandoneon comme au piano pour des soirées de danse ou des concerts traditionnels.

« Le tango peut être dramatique mais jamais pessimiste, car en même temps qu’il reflète le tourment et la passion, il évoque la nostalgie et l’espoir. C’est la colonne vertébrale, la force, le caractère, un dialogue émotionnel, viscéral qui vient de loin, des racines anciennes, et implique autant de mener que d’être mené, la tendresse et la responsabilité de prendre soin de l’autre. Il a été écrit : « Cela donne un passé à ceux qui n’en ont pas et un avenir à ceux qui n’en espèrent pas un. ” Un bon tango peut faire danser même le silence. ”



(Pape François, Espoir : l’autobiographie (2025), chapitre 8.)

Le dimanche 05 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

