Crée et illustre ton album Haguenau

Crée et illustre ton album Haguenau mercredi 17 septembre 2025.

Crée et illustre ton album

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 15:30:00

Date(s) :

2025-09-17

Imaginer, illustrer son histoire et pour finir relier son propre album en s’inspirant des insectes et de diverses techniques d’illustration. Au programme papier déchiré, dessin et couture !

Imaginer, illustrer son histoire et pour finir relier son propre album en s’inspirant des insectes et de diverses techniques d’illustration. Au programme papier déchiré, dessin et couture !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Imagine, illustrate and finally bind your own album, inspired by insects and various illustration techniques. On the program: torn paper, drawing and sewing!

German :

Sich etwas ausdenken, seine Geschichte illustrieren und schließlich sein eigenes Album binden, indem er sich von Insekten und verschiedenen Illustrationstechniken inspirieren lässt. Auf dem Programm stehen: Papier zerreißen, zeichnen und nähen!

Italiano :

Immaginare, illustrare e infine rilegare il proprio album, ispirandosi agli insetti e a varie tecniche di illustrazione. In programma: carta strappata, disegno e cucito!

Espanol :

Imagina, ilustra y finalmente encuaderna tu propio álbum, inspirándote en los insectos y en diversas técnicas de ilustración. En el programa: ¡papel rasgado, dibujo y costura!

L’événement Crée et illustre ton album Haguenau a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau