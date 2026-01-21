Crée ta BD spéciale Myhtologie Montargis

Crée ta BD spéciale Myhtologie

Le but est d’aider les enfants à développer leur fibre créative en leur permettant de créer leur BD.

Cet atelier leur permettra aussi de découvrir l’outil informatique de manière ludique.

La séance sera consacrée à la thématique du moment, la mythologie. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Create your own Myhtology comic

