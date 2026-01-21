Crée ta BD spéciale Myhtologie Montargis
Crée ta BD spéciale Myhtologie Montargis samedi 28 février 2026.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-02-28 10:05:00
fin : 2026-02-28 11:30:00
2026-02-28
Le but est d’aider les enfants à développer leur fibre créative en leur permettant de créer leur BD.
Cet atelier leur permettra aussi de découvrir l’outil informatique de manière ludique.
La séance sera consacrée à la thématique du moment, la mythologie. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Create your own Myhtology comic
