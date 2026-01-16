Crée ta BD sur tablette Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 20 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine

Les participants s’inspirent du style de l’auteur-illustrateur Ronan Badel pour imaginer et illustrer leur propre histoire en plusieurs cases, grâce à une application créative sur tablette.

Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



