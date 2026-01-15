Crée ta BD sur tablette Bibliothèque Villejean Rennes
Crée ta BD sur tablette Bibliothèque Villejean Rennes vendredi 20 mars 2026.
Crée ta BD sur tablette Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 20 mars, 16h30 dans la limite des places disponibles
Les participants s’inspirent du style de l’auteur-illustrateur Ronan Badel pour imaginer et illustrer leur propre histoire en plusieurs cases, grâce à une application créative sur tablette.
Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-20T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32