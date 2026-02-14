Crée ta BD sur tablette, Bibliothèque Villejean, Rennes

Crée ta BD sur tablette Vendredi 20 mars, 16h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-20T16:30:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T16:30:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]

Les participants s’inspirent du style de l’auteur-illustrateur Ronan Badel pour imaginer et illustrer leur propre histoire en plusieurs cases, grâce à une application créative sur tablette. atelier numérique dès 11 ans