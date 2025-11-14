Crée ta boîte en un jour Campus connecté Villeneuve-sur-Lot

Crée ta boîte en un jour

Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

L’IA s’invite au salon !

Intelligence artificielle, cybersécurité, protection des données impossible aujourd’hui de faire l’impasse sur ces nouveaux enjeux numériques.

Stands, table-ronde, rencontre avec des néo-entrepreneurs…

Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 54 81

English : Crée ta boîte en un jour

AI at the show!

Artificial intelligence, cybersecurity, data protection: today, it’s impossible to ignore these new digital challenges.

Stands, round-table discussions, meetings with neo-entrepreneurs…

German : Crée ta boîte en un jour

Die KI kommt auf die Messe!

Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Datenschutz: Es ist heute unmöglich, diese neuen digitalen Herausforderungen zu ignorieren.

Stände, Diskussionsrunden, Treffen mit Neo-Unternehmern…

Italiano :

AI in fiera!

Intelligenza artificiale, cybersicurezza, protezione dei dati: queste nuove sfide digitali sono impossibili da ignorare al giorno d’oggi.

Stand, tavole rotonde, incontri con nuovi imprenditori…

Espanol : Crée ta boîte en un jour

La IA en el salón

Inteligencia artificial, ciberseguridad, protección de datos: estos nuevos retos digitales son imposibles de ignorar hoy en día.

Stands, mesas redondas, encuentros con nuevos emprendedores…

