Crée ta boîte en un jour Campus connecté Villeneuve-sur-Lot

Crée ta boîte en un jour
Crée ta boîte en un jour
Campus connecté 1 Rue Jeanne d'Arc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
14 novembre 2025
L’IA s’invite au salon !
Intelligence artificielle, cybersécurité, protection des données impossible aujourd’hui de faire l’impasse sur ces nouveaux enjeux numériques.
Stands, table-ronde, rencontre avec des néo-entrepreneurs…
Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 54 81
English : Crée ta boîte en un jour
AI at the show!
Artificial intelligence, cybersecurity, data protection: today, it’s impossible to ignore these new digital challenges.
Stands, round-table discussions, meetings with neo-entrepreneurs…
German : Crée ta boîte en un jour
Die KI kommt auf die Messe!
Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Datenschutz: Es ist heute unmöglich, diese neuen digitalen Herausforderungen zu ignorieren.
Stände, Diskussionsrunden, Treffen mit Neo-Unternehmern…
Italiano :
AI in fiera!
Intelligenza artificiale, cybersicurezza, protezione dei dati: queste nuove sfide digitali sono impossibili da ignorare al giorno d’oggi.
Stand, tavole rotonde, incontri con nuovi imprenditori…
Espanol : Crée ta boîte en un jour
La IA en el salón
Inteligencia artificial, ciberseguridad, protección de datos: estos nuevos retos digitales son imposibles de ignorar hoy en día.
Stands, mesas redondas, encuentros con nuevos emprendedores…
