Crée ta fusée et ta carte des constellations ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Crée ta fusée et ta carte des constellations ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 4 octobre 2025.

Les « Graines de » sont des animations de Maurice Genevoix basées sur des activités détox, la récupération, le bricolage, le jardinage, la lecture, le jeu.

Dans le cadre de l’automne de la science, les bibliothécaires vous proposent un petit atelier vers l’infini et au-delà…

Le samedi 04 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR