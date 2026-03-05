CRÉE TA MANETTE DE JEU Bibliothèque de Montarnaud Montarnaud
Bibliothèque de Montarnaud Allée Jean Moulin Montarnaud Hérault
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Transforme une boite d’œufs en manette de jeu vidéo avec Makey Makey et customise-la !
Avec Laure et Aurore .
Bibliothèque de Montarnaud Allée Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16 bibliotheque@montarnaud.fr
English :
Create your own game controller
