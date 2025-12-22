Crée ta mosaïque grecque avec pixilart, Montargis

Crée ta mosaïque grecque avec pixilart

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10

Crée ta mosaïque grecque avec pixilart

Découvre l’art grec et explore les merveilles des mosaïques antiques ! Puis, deviens artiste et invente ta propre mosaïque virtuelle avec Pixilart. À partir de 7 ans. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Create your own Greek mosaic with pixilart

