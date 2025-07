Crée ta musique avec l’intelligence artificielle Montargis

Crée ta musique avec l’intelligence artificielle Montargis mercredi 6 août 2025.

Crée ta musique avec l’intelligence artificielle

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 11:30:00

Date(s) :

2025-08-06

Crée ta musique avec l’intelligence artificielle

Composez vos propres morceaux grâce aux différentes possibilités créatives qu’offre l’IA

Tout public, sur réservation à la médiathèque ou par téléphone. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Create your own music with artificial intelligence

German :

Erstelle deine Musik mit künstlicher Intelligenz

Italiano :

Create la vostra musica con l’intelligenza artificiale

Espanol :

Crea tu propia música con inteligencia artificial

L’événement Crée ta musique avec l’intelligence artificielle Montargis a été mis à jour le 2025-07-22 par OT MONTARGIS