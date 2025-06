Créé tes bijoux Granville 11 juillet 2025 10:30

Manche

Créé tes bijoux Atelier Chez Tatie Granville Manche

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

2025-07-11

Durant cet atelier, nous fabriquerons des bijoux en utilisant différentes techniques . Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser.

Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 3 ans.

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Créé tes bijoux

During this workshop, we’ll be making jewelry using a variety of techniques. Several models will be presented, with different levels of difficulty, so that everyone can choose what they want to make.

These activities are suitable for youngsters and teenagers alike.

Ages 3 and up.

German :

In diesem Workshop werden wir Schmuck mit verschiedenen Techniken herstellen. Es werden verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorgestellt, sodass jeder selbst entscheiden kann, was er herstellen möchte.

Die Aktivitäten sind für Kinder und Jugendliche gleichermaßen geeignet.

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Durante questo laboratorio, realizzeremo gioielli utilizzando diverse tecniche. Verranno presentati diversi modelli, con diversi livelli di difficoltà, in modo che ognuno possa scegliere cosa realizzare.

Le attività proposte sono adatte sia ai bambini più piccoli che agli adolescenti.

Per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Durante este taller, realizaremos joyas utilizando diferentes técnicas. Se presentarán varios modelos, con diferentes niveles de dificultad, para que cada uno pueda elegir lo que quiere hacer.

Las actividades propuestas son adecuadas tanto para los niños más pequeños como para los adolescentes.

Para niños a partir de 3 años.

