Créé tes oreilles de Mickey Micro Folie Civray mercredi 26 novembre 2025.

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26

2025-11-26

Atelier créé tes orielles de Mickey . Gratuit.   .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59  microfolie@civray.fr

