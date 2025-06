Crée ton affiche rock ! MuPOP (Music Museum) Montluçon 10 juillet 2025 07:00

Allier

Crée ton affiche rock ! MuPOP (Music Museum) 3 Rue Notre Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Un atelier pour libérer ta créativité et faire vibrer ton imaginaire rock’n’roll !

.

MuPOP (Music Museum) 3 Rue Notre Dame

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

A workshop to unleash your creativity and spark your rock’n’roll imagination!

German :

Ein Workshop, um deine Kreativität zu entfesseln und deine Rock’n’Roll-Vorstellung zu beflügeln!

Italiano :

Un workshop per liberare la vostra creatività e accendere la vostra immaginazione rock’n’roll!

Espanol :

Un taller para dar rienda suelta a tu creatividad y despertar tu imaginación rock’n’rollera

L’événement Crée ton affiche rock ! Montluçon a été mis à jour le 2025-06-24 par Montluçon Tourisme