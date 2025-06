Crée ton armoirie Le village Suze-la-Rousse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

En famille et en toute autonomie, faites une pause au cours de votre visite pour plonger dans l’univers des chevaliers !

Accessible dès 3 ans. Enfant accompagné d’un adulte. Compris dans le billet d’entrée du château. Sans réservation.

Le village Château de Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Take a break during your visit to immerse yourself in the world of knights!

Accessible from age 3. Children accompanied by an adult. Included in château admission. No reservation required.

German :

Machen Sie mit Ihrer Familie und in völliger Unabhängigkeit eine Pause während Ihres Besuchs und tauchen Sie in die Welt der Ritter ein!

Zugänglich ab 3 Jahren. Kind in Begleitung eines Erwachsenen. In der Eintrittskarte für das Schloss enthalten. Ohne Reservierung.

Italiano :

In famiglia, fate una pausa durante la visita per immergervi nel mondo dei cavalieri!

Aperto ai bambini a partire dai 3 anni. Bambini accompagnati da un adulto. Incluso nel biglietto d’ingresso al castello. Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

En familia, tómese un descanso durante su visita para sumergirse en el mundo de los caballeros

Abierto a niños a partir de 3 años. Niños acompañados por un adulto. Incluido en el billete de entrada al castillo. No es necesario reservar.

