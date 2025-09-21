Crée ton attrape-rêves Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Quelques graminées, une ou deux fleurs séchées, un soupson de papillons végétaux, un peu de raphia pour la légereté et un cercle d’osier pour la structure. Le tour est joué pour donner vie à ton attrape-rêves végétal. Avec l’Atelier des Fritil’R.

Atelier des Fritil’R