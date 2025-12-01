Crée ton blason et découvre l’art de la plume LOURDES Lourdes

Crée ton blason et découvre l’art de la plume

Crée ton blason et découvre l’art de la plume

Mercredi 17 décembre, 14h30

Comme tout chevalier digne de ce nom, vient créer ton blason, découvre le code des chevaliers de la table ronde et teste l’écriture à la plume comme à l’époque médiévale.

Atelier animé par l’autrice-éditrice Marjolaine Fuentes.

Enfants + 6 ans

Durée 2h30

Sur inscription 05 62 94 99 59

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 59

English :

Create your own coat of arms and discover the art of quillwork

Wednesday, December 17, 2:30 pm

Like any knight worthy of the name, come and create your own coat of arms, discover the code of the Knights of the Round Table and try your hand at medieval penmanship.

Workshop led by author Marjolaine Fuentes.

Ages 6 and up

Duration: 2h30

Registration 05 62 94 99 59

