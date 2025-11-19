Crée ton calendrier de l’Avent Courtenay

Crée ton calendrier de l’Avent

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Les boutiques de la Ruche Éco, Chifoumi et Maison Elixiria vous proposent un atelier calendrier de l’Avent pour aider les enfants à patienter jusqu’à Noël !

English :

The boutiques of La Ruche Éco, Chifoumi and Maison Elixiria are offering an Advent calendar workshop to help children wait for Christmas!

German :

Die Boutiquen La Ruche Éco, Chifoumi und Maison Elixiria bieten einen Adventskalender-Workshop an, um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen!

Italiano :

I negozi Ruche Éco, Chifoumi e Maison Elixiria propongono un laboratorio sul calendario dell’Avvento per aiutare i bambini ad aspettare il Natale!

Espanol :

Las tiendas Ruche Éco, Chifoumi y Maison Elixiria proponen un taller calendario de Adviento para ayudar a los niños a esperar la Navidad

