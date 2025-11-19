Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Crée ton calendrier de l’Avent Courtenay mercredi 19 novembre 2025.

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Les boutiques de la Ruche Éco, Chifoumi et Maison Elixiria vous proposent un atelier calendrier de l’Avent pour aider les enfants à patienter jusqu’à Noël !
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33 

English :

The boutiques of La Ruche Éco, Chifoumi and Maison Elixiria are offering an Advent calendar workshop to help children wait for Christmas!

German :

Die Boutiquen La Ruche Éco, Chifoumi und Maison Elixiria bieten einen Adventskalender-Workshop an, um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen!

Italiano :

I negozi Ruche Éco, Chifoumi e Maison Elixiria propongono un laboratorio sul calendario dell’Avvento per aiutare i bambini ad aspettare il Natale!

Espanol :

Las tiendas Ruche Éco, Chifoumi y Maison Elixiria proponen un taller calendario de Adviento para ayudar a los niños a esperar la Navidad

L’événement Crée ton calendrier de l’Avent Courtenay a été mis à jour le 2025-10-27 par OT 3CBO