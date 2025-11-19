Crée ton calendrier de l’Avent Courtenay
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Les boutiques de la Ruche Éco, Chifoumi et Maison Elixiria vous proposent un atelier calendrier de l’Avent pour aider les enfants à patienter jusqu’à Noël !
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33
English :
The boutiques of La Ruche Éco, Chifoumi and Maison Elixiria are offering an Advent calendar workshop to help children wait for Christmas!
German :
Die Boutiquen La Ruche Éco, Chifoumi und Maison Elixiria bieten einen Adventskalender-Workshop an, um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen!
Italiano :
I negozi Ruche Éco, Chifoumi e Maison Elixiria propongono un laboratorio sul calendario dell’Avvento per aiutare i bambini ad aspettare il Natale!
Espanol :
Las tiendas Ruche Éco, Chifoumi y Maison Elixiria proponen un taller calendario de Adviento para ayudar a los niños a esperar la Navidad
L’événement Crée ton calendrier de l’Avent Courtenay a été mis à jour le 2025-10-27 par OT 3CBO