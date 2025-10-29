Crée ton fanzine Halloween Meymac
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Gratuit
Gratuit
Le fanzine est un petit livre que chacun peut créer et fabriquer lui-même à partir d’une simple feuille de papier pliée. Découvrez les étapes choix du thème (Halloween), rédaction de contenu, illustration…
Gratuit Tout public dès 9 ans
Sur réservation .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
