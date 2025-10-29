Crée ton fanzine Halloween Meymac

Crée ton fanzine Halloween Meymac mercredi 29 octobre 2025.

Crée ton fanzine Halloween

6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le fanzine est un petit livre que chacun peut créer et fabriquer lui-même à partir d’une simple feuille de papier pliée. Découvrez les étapes choix du thème (Halloween), rédaction de contenu, illustration…

Gratuit Tout public dès 9 ans

Sur réservation .

6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Crée ton fanzine Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Crée ton fanzine Halloween Meymac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze