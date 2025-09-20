Crée ton Gif avec des images du patrimoine ! Médiathèque L’apostrophe Chartres

Crée ton Gif avec des images du patrimoine ! Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

à partir de 10 ans

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Initiez-vous au montage GIF tout en découvrant les richesses cachées des collections : une expérience mêlant patrimoine et créativité digitale (à partir de 10 ans).

Médiathèque L’apostrophe 1 Boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres

