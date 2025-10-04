« Crée ton jeu » à la maison forestière des Hogues Les Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-10-04 13:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, participez à un après midi pour créer votre jeu, animé par Lyse et Mathieu.

Venez imaginer, créer, inventer votre propre jeu de société ! Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, nous vous fournissons tout le matériel nécessaire (de la paire de ciseaux à l’imprimante 3D) pour laisser libre court à vos idées !

Le thème sera dévoilé au lancement de l’atelier. En équipe, vous devrez réfléchir aux règles de votre jeu, à son design … et le mettre en forme… Il sera présenter à un jury à la fin de l’atelier. Les jeux seront classés par catégorie pour récompenser chacun d’eux (le plus beau, le plus drôle, le plus loufoque, etc)

Tarif gratuit

Tout public sans inscription préalable

Renseignements Lise 06 87 99 44 03

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 99 44 03

