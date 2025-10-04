Crée ton jeu ! Médiathèque Du Rize Villeurbanne

Crée ton jeu ! Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Du Rize

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

création de jeu | 13-17 ans

Avec James « Daydreel » Keohane, auteur et concepteur de jeu, développeur Godot.

En deux séances, créez une aventure personnalisée pour jeu de rôle à faire jouer à votre entourage.

De l’exploration aux mécaniques de jeu en passant par l’intrigue et les personnages, vous ne serez pas déçu du voyage créatif !

Une inscription vaut pour les deux séances du 4 et 11 octobre.

Médiathèque Du Rize 23 Rue Valentin-Haüy 69100 Villeurbanne

