Créé ton jeu vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 14:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Animé par la designer Maëlle BouchenoireImagine ton propre jeu vidéo avec un jeu de société, et code-le via Scratch.À partir de 8 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/