Crée ton portrait Pontarlier

Crée ton portrait

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Les enfants sont invités à explorer cet univers fascinant ! Pour en percer les mystères, ils réalisent leur propre création à partir de détails issus des collections du Musée, puis inventent l’histoire qui donnera vie à leur personnage …

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Réservation conseillée nombre de places limité. .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

