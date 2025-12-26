Crée ton portrait Pontarlier
Crée ton portrait Pontarlier mercredi 1 avril 2026.
Crée ton portrait
Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
Les enfants sont invités à explorer cet univers fascinant ! Pour en percer les mystères, ils réalisent leur propre création à partir de détails issus des collections du Musée, puis inventent l’histoire qui donnera vie à leur personnage …
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Réservation conseillée nombre de places limité. .
Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Crée ton portrait
L’événement Crée ton portrait Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS