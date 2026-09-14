Informations pratiques

Pontarlier

Crée ton portrait

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14 11:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

À la découverte des secrets du portrait ! En assemblant différents détails issus des collections du musée, les enfants créent leur propre personnage et inventent son histoire. Durée 1h

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Réservation conseillée nombre de places limité. .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

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English : Crée ton portrait

L’événement Crée ton portrait Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS