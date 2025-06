Créé ton propre enregistreur audio interactif Château Éphémère Carrières-sous-Poissy 12 juillet 2025 14:30

Créé ton propre enregistreur audio interactif Samedi 12 juillet, 14h30 Château Éphémère Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-12T14:30:00 – 2025-07-12T16:30:00

Fin : 2025-07-12T14:30:00 – 2025-07-12T16:30:00

Un sampler est un dispositif qui permet d’enregistrer puis de lire un son.

Lors de cet atelier, les participantes construiront leur propre sampler. Iels se familiariseront avec l’électronique : soudure, composant, utilisation d’un multimètre…Les participant.e.s auront à leur disposition un circuit imprimé permettant d’enregistrer puis de lire des sons.

Plusieurs montages du sampler sont possibles :

– Boîte à secrets : on enregistre un secret ”je déteste les adultes” , et le son se déclenche en ouvrant la boîte.

– Détecteur de présence : on enregistre un son, par exemple “alerte intrus” qui se déclenche lorsqu’une personne ou un objet passe devant le capteur.

– Réveil DIY : on enregistre “cocorico”, l’enregistrement se déclenche automatiquement lorsque l’espace est assez éclairé.

– Sampler musical : on enregistre une phrase ou une mélodie ”la la la la la” , puis on peut la lire en boucle et faire varier le pitch avec un bouton rotatif.

GRATUIT SUR INSCRIPTION

⏰De 14h30 à 16h30

dès 10 ans

❕Nombres de places limitées

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France

