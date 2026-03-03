Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw Besse
Le colombier Besse Dordogne
Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw, samedi 7 mars de 10h à 17h à Besse.
10h Accueil et présentations
11h Visite de 6 mares différentes avec découverte de la faune et de la flore.
12h30 Repas en auberge espagnole
14h Initiation à la baguette de sourcier pour détecter l’eau souterraine
15h Discussion et questions sur différentes thématiques
17h Retour sur l’animation
Le colombier Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 75 61
English : Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw
Create, develop and maintain a pond with Alexandre Bauw, Saturday March 7 from 10am to 5pm in Besse.
Price: 40euros Booking: 06 70 19 75 61
