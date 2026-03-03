Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw Besse

Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw

Le colombier Besse Dordogne

Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw, samedi 7 mars de 10h à 17h à Besse.

Tarif 40euros Réservation 06 70 19 75 61

10h Accueil et présentations

11h Visite de 6 mares différentes avec découverte de la faune et de la flore.

12h30 Repas en auberge espagnole

14h Initiation à la baguette de sourcier pour détecter l’eau souterraine

15h Discussion et questions sur différentes thématiques

17h Retour sur l’animation

Le colombier Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 75 61

English : Créer, Aménager et entretenir une mare avec Alexandre Bauw

Create, develop and maintain a pond with Alexandre Bauw, Saturday March 7 from 10am to 5pm in Besse.

Price: 40euros Booking: 06 70 19 75 61

