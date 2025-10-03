CREER AUTREMENT 2025-2026 Salle de la mairie Saint-Laurent-de-Neste

CREER AUTREMENT 2025-2026 Salle de la mairie Saint-Laurent-de-Neste vendredi 3 octobre 2025.

Participez à l’atelier d’arts plastiques “Créer Autrement” à Saint-Laurent de Neste, tous les vendredis de 18h à 20h, pour explorer votre créativité et bénéficier d’un accompagnement dans vos projets. Inscrivez-vous auprès de Joëlle BAZERQUE lors de la rencontre le 3 octobre à la Salle de la Mairie.

English :

Join the « Créer Autrement » art workshop in Saint-Laurent de Neste, every Friday from 6pm to 8pm, to explore your creativity and get support for your projects. Sign up with Joëlle BAZERQUE at the meeting on October 3 at the Salle de la Mairie.

German :

Nehmen Sie am Kunstworkshop « Créer Autrement » in Saint-Laurent de Neste teil, der jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr stattfindet, um Ihre Kreativität zu erkunden und Unterstützung bei Ihren Projekten zu erhalten. Melden Sie sich bei Joëlle BAZERQUE während des Treffens am 3. Oktober im Rathaussaal an.

Italiano :

Partecipate al laboratorio artistico « Créer Autrement » a Saint-Laurent de Neste, ogni venerdì dalle 18.00 alle 20.00, per esplorare la vostra creatività e ricevere aiuto per i vostri progetti. Iscrivetevi con Joëlle BAZERQUE all’incontro del 3 ottobre presso la Salle de la Mairie.

Espanol :

Participa en el taller de arte « Créer Autrement » en Saint-Laurent de Neste, todos los viernes de 18:00 a 20:00, para explorar tu creatividad y recibir ayuda con tus proyectos. Inscríbete con Joëlle BAZERQUE en la reunión del 3 de octubre en la Salle de la Mairie.

