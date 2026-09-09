Informations pratiques

Gisors

Créer, composez, produisez

5 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-30 2026-10-31

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À partir de 14 ans. .

5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39 mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr

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English : Créer, composez, produisez

L’événement Créer, composez, produisez Gisors a été mis à jour le 2026-09-09 par Vexin Normand Tourisme