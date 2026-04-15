Créer dans les jardins, Maison Culturelle Surville, Genève

Créer dans les jardins Mercredi 1 juillet, 14h00 Maison Culturelle Surville

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00

Participez à une grande aquarelle collective dans les jardins de la maison, inspirée des dessins de Cécile Koepfli qui ont envahi les vitres pour l’été.

Un moment convivial pour découvrir le projet de maison culturelle, pour partager un moment créatif, un goûter et plein d’idées pour l’avenir.

Participation libre, sans inscription et ouvert à toutes et tous.

Maison Culturelle Surville chemin de gaimont 9 1213 Petit-Lancy Genève 1227 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « equipe.amcs@gmail.com »}]

Maison culturelle de Surville – Aquarelle collective en extérieur et goûter sur l’herbe

AMCS