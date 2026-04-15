Créer dans les jardins, Maison Culturelle Surville, Genève
Créer dans les jardins, Maison Culturelle Surville, Genève mercredi 1 juillet 2026.
Créer dans les jardins Mercredi 1 juillet, 14h00 Maison Culturelle Surville
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00
Participez à une grande aquarelle collective dans les jardins de la maison, inspirée des dessins de Cécile Koepfli qui ont envahi les vitres pour l’été.
Un moment convivial pour découvrir le projet de maison culturelle, pour partager un moment créatif, un goûter et plein d’idées pour l’avenir.
Participation libre, sans inscription et ouvert à toutes et tous.
Maison Culturelle Surville chemin de gaimont 9 1213 Petit-Lancy Genève 1227 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « equipe.amcs@gmail.com »}]
Maison culturelle de Surville – Aquarelle collective en extérieur et goûter sur l’herbe
AMCS
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha, Maison de quartier de Saint-Jean, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Poisson d’avril du Léman, Bains des Pâquis, Genève 15 avril 2026