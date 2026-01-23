Créer des décors avec découpe numérique Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 28 janvier, 15h00 Ille-et-Vilaine

À la manière des livres aux pages découpées, un atelier pour utiliser la découpeuse numérique, composer des paysages et créer des jeux d’ombres projetées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



