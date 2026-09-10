Informations pratiques

Créer des questionnaires sécurisés avec LimeSurvey Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Jeudi 12 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Apprenez à créer des questionnaires en ligne conformes au RGPD et respectueux de la vie privée grâce à LimeSurvey.

Atelier organisé le **jeudi 12 novembre 2026 à 13h, à distance sur BigBlueButton.**

**Vous êtes étudiant.e et avez besoin de réaliser une enquête en ligne ?**

Oubliez les formulaires de Microsoft et de Google ou d’autres compagnies de ce genre. Leur usage, contraire au RGPD et à l’intérêt des personnes enquêtées, est prohibé dans un cadre de recherche. **Vous avez besoin d’outils respectueux de la vie privée et qui vous donneront un contrôle sur les données collectées.** Votre université vous donne accès à LimeSurvey, un outil robuste, libre et hébergé sur ses propres serveurs qui préserve la confidentialité des données échangées. LimeSurvey vous permettra de réaliser des questionnaires en ligne efficaces et conformes aux normes académiques en vigueur.

Dans cet atelier, nous vous montrerons comment commencer à l’utiliser.

**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/creer-des-questionnaires-securis)

**Les ateliers de la BU :** des formations courtes et gratuites ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

[**Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-12T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-12T14:00:00.000+01:00

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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/creer-des-questionnaires-securis

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock



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