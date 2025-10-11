Créer pour se recréer Laval

40 Rue du Britais Laval Mayenne

2025-10-11 10:00:00

2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Et si créer, c’était se réparer ?

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, L’art au Centre vous invite à une journée sensible et artistique, entre installation, spectacle, documentaire et rencontre. Une exploration collective des liens entre création et santé mentale.

À découvrir du 20 septembre au 18 octobre, l’installation de Pierre Gordeeff à la Partothèque.

Tout public | Accès libre et gratuit | Restauration sur place .

+33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

English :

What if creating meant repairing yourself?

German :

Was ist, wenn Schöpfung bedeutet, sich selbst zu reparieren?

Italiano :

E se creare significasse riparare se stessi?

Espanol :

¿Y si crear significara repararse a sí mismo?

