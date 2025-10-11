Créer pour se recréer Laval
Et si créer, c’était se réparer ?
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, L’art au Centre vous invite à une journée sensible et artistique, entre installation, spectacle, documentaire et rencontre. Une exploration collective des liens entre création et santé mentale.
À découvrir du 20 septembre au 18 octobre, l’installation de Pierre Gordeeff à la Partothèque.
Tout public | Accès libre et gratuit | Restauration sur place .
English :
What if creating meant repairing yourself?
German :
Was ist, wenn Schöpfung bedeutet, sich selbst zu reparieren?
Italiano :
E se creare significasse riparare se stessi?
Espanol :
¿Y si crear significara repararse a sí mismo?
