Créer sa mare à Villers-Bocage (Dans le cadre de son atlas de la biodiversité) Lieu de rdv donné à la réservation VILLERS-BOCAGE

Créer sa mare à Villers-Bocage (Dans le cadre de son atlas de la biodiversité) Vendredi 10 octobre, 20h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Gratuit

Début : 2025-10-10T20:00 – 2025-10-10T22:00

Dans le cadre de son atlas de la biodiversité, la commune de Villers-Bocage vous propose diverses animations pour découvrir la nature qui vous entoure.

Envie d’une marre dans votre jardin ? Participez à cet atelier pour apprendre à créer un refuge pour plantes, libellules, amphibiens et bien d’autres espèces. Une soirée d’échanges animée par le CPIE.

(Sur place/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation 14310 VILLERS-BOCAGE 14310 Calvados Normandy 02 31 30 43 27 [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 43 27 »}, {« type »: « email », « value »: « abc.villersbocage14@gmail.com »}]

Venez profiter de bons conseils pour créer une mare « vivante » ! Atelier – Stage

