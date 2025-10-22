Créer sa potion d’apprenti sorcier·e pour Halloween Chaux

Créer sa potion d’apprenti sorcier·e pour Halloween

Le Bas du Chenois Chaux Territoire de Belfort

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

Dans le calme des Vosges du Sud, l’automne enveloppe le jardin de sa brume mystérieuse…

Venez vivre un moment plein de magie et hors du temps avec votre enfant, au cœur de La Cabane aux Herbes.

Balade enchantée explorez le jardin, découvrez les “plantes de sorcières” et laissez-vous guider par leurs histoires et leurs usages.

Voyage sensoriel touchez, sentez, goûtez chaque plante révèle un parfum, un secret, une magie.

Création de votre potion en duo, assemblez votre propre infusion magique, à emporter à la maison.

Dégustations gourmandes savourez les créations de la Cabane et partagez un moment chaleureux.

Créneaux (1h30 chacun)

9h00 10h30

11h00 12h30

14h00 15h30

16h00 17h30

À partir de 7 ans 3 duos max par créneau pour un moment intime et privilégié .

Le Bas du Chenois Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

