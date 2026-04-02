Créer sa propre pochette Neuville-sous-Montreuil
Créer sa propre pochette Neuville-sous-Montreuil jeudi 16 avril 2026.
Neuville-sous-Montreuil
Créer sa propre pochette
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Coupez, collez, choisissez vos papiers
Jeudi 16 avril de 14h à 16h
La Chartreuse de Neuville
————————–
Atelier avec Suzanne Plomb
Une pochette, parfaite pour glisser dans son sac ou pour ranger ses documents ! Avec Suzanne, laissez parler votre créativité dans le choix des couleurs de toiles et des motifs de papier. La technique n‘est pas non plus en reste, entre la découpe et le collage du papier, de la toile et des cartons ainsi que le poinçonnage et la pose des rubans ou des élastiques.
Tarif 7€ par personne
Réservations par internet https://shorturl.at/wedmd
Informations +33 (0)3 21 06 56 97
Crédit La Chartreuse de Neuville .
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Créer sa propre pochette Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-14 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
À voir aussi à Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais)
- Les Lacs D’Amours Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais 1 mai 2026
- Semer des graines poétiques Neuville-sous-Montreuil 21 mai 2026
- Solstice en douceur Neuville-sous-Montreuil 18 juin 2026
- Initiation à la Couleur Neuville-sous-Montreuil 16 juillet 2026
- Plantes tinctoriales Neuville-sous-Montreuil 20 août 2026