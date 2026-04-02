Neuville-sous-Montreuil

Créer sa propre pochette

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Coupez, collez, choisissez vos papiers

Jeudi 16 avril de 14h à 16h

La Chartreuse de Neuville

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Atelier avec Suzanne Plomb

Une pochette, parfaite pour glisser dans son sac ou pour ranger ses documents ! Avec Suzanne, laissez parler votre créativité dans le choix des couleurs de toiles et des motifs de papier. La technique n‘est pas non plus en reste, entre la découpe et le collage du papier, de la toile et des cartons ainsi que le poinçonnage et la pose des rubans ou des élastiques.

Tarif 7€ par personne

Réservations par internet https://shorturl.at/wedmd

Informations +33 (0)3 21 06 56 97

Crédit La Chartreuse de Neuville .

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

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English :

L’événement Créer sa propre pochette Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-14 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer