Créer ses premières vidéos avec capcut Montargis samedi 22 novembre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 11:30:00

2025-11-22

Assembler des images, jouer avec les sons, ajouter du texte ou des effets pour donner du rythme à ses idées. CapCut offre une prise en main simple pour découvrir les bases du montage vidéo et créer facilement des contenus adaptés à ses projets. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Create your first videos with capcut

German :

Erste Videos mit capcut erstellen

Italiano :

Creare i primi video con capcut

Espanol :

Crea tus primeros vídeos con capcut

