Créer ses premières vidéos avec capcut Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 11:30:00
2025-11-22
Assembler des images, jouer avec les sons, ajouter du texte ou des effets pour donner du rythme à ses idées. CapCut offre une prise en main simple pour découvrir les bases du montage vidéo et créer facilement des contenus adaptés à ses projets. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Create your first videos with capcut
German :
Erste Videos mit capcut erstellen
Italiano :
Creare i primi video con capcut
Espanol :
Crea tus primeros vídeos con capcut
